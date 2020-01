Sfida di forza fra una Tesla Model 3 e un pick-up Silverado Duramax: com'è finita?

Dopo la presentazione del Tesla Cybertruck, sul web hanno iniziato a spopolare le sfide di forza fra pick-up - ma non solo. Oggi è il turno di una sfida insolita: una Tesla Model 3 opposta a un pick-up Chevrolet Silverado Duramax.

Se inizialmente abbiamo visto un Tesla Cybertruck contro un Ford F-150, una sfida considerata impari da molti, successivamente sono entrati in scena anche i SUV (come le Tesla Model X e la Porsche Cayenne). Oggi tocca fare largo alle berline, con la Model 3 opposta a un gigantesco Chevrolet Silverado Duramax.

Parliamo di una muscolosa vettura da 445 CV e ben 1.220 Nm di coppia, una forza assurda che ben si confà alla stazza del mezzo, pesante più di 3 tonnellate. Il peso e la forza del resto sono tutto in una sfida di questo tipo, anche detta del "tiro alla fune", come se la caverà dunque la povera Tesla Model 3 di colore bianco? Una versione fra l'altro a trazione posteriore, neppure Dual Motor AWD o Performance, dunque con prestazioni non al top delle possibilità. Come prevedibile, la berlina americana non ha avuto chance, pur essendosi difesa bene in partenza. Ora aspettiamo solo di vedere nuove sfide con il potente Cybertruck a tre motori.