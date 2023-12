Sfida Tesla Cybertruck - Porsche 911, svelato l'arcano: svolta su un percorso più breve?

Senza dubbio uno dei momenti più emozionanti in occasione della consegna del Tesla Cybertruck è stata la sfida con la Porsche 911, il video che mostra il pick-up elettrico che traina una Porsche mentre batte in una drag race un'altra 911.

Il filmato ha fatto il giro del web ed è stato spettacolare e perfetto per esaltare le prestazioni monstre del Tesla Cybertruck, o meglio, del Cyberbeast, la versione più performante dello stesso camioncino di Musk.

Subito erano però iniziati a circolare dei sospetti e sono stati molti coloro che hanno evidenziato un possibile magheggio nella sfida fra il Cybertruck e la Porsche 911. I tempi non sembravano combaciare tenendo conto del peso trainato, della potenza del camioncino e della velocità della Porsche e dopo una serie di indagini un utente di Reddit ha forse svelato l'arcano.



Ebbene, secondo quanto sostiene Manitou202, la gara di accelerazione non si sarebbe svolta su un circuito classico, quindi il famoso quarto di miglio (400 metri), bensì su un rettilineo molto più breve, precisamente 200 metri, esattamente un ottavo di miglio.

“Il Cybertruck che traina un rimorchio e gareggiasse con la Porsche 992 mi è sembrato un po' strano – scrive l'utente sul social americano, post che trovate anche qui sotto con tanto di foto - quindi ho scavato un po'”.

Manitou202 aggiunge: “La gara si è svolta al Sacramento Raceway. La prima serie di linee vista nel video è il segno dell'ottavo di miglia. La seconda serie di linee è il segno del quarto di miglia e si notano i tabelloni dei tempi accanto alla pista. In base al video le due auto gareggiano fino alla prima serie di linee e i tabelloni dei tempi non sono presenti”. In conclusione: “E' stata solo una gara di 1/8 di miglio. Molto fuorviante”.

Manitou202, che fra il serio e l'ironico precisa “Sarò bannato a vita da Tesla”, sembrerebbe sostenere una tesi alquanto realistica visto che corrobora il tutto con degli scatti che mostrano chiaramente dove si vede la linea del quarto e dove quella dell'ottavo.

Elon Musk ha spiegato che la gara fra il Cybertruck e la Porsche si è svolta sul classico rettilineo da 400 metri ma forse non è proprio così e ciò spiegherebbe la vittoria del pick up che molto probabilmente, nei duecento metri successivi, sarà stato ripreso dalla tedesca.

Al di là del marketing per cui le regole del gioco a volte vengono ignorate, ci si domanda se un filmato di tale genere non possa essere in un qualche modo “offensivo” per la supercar di Stoccarda: che sia pronto un filmato di replica della gloriosa azienda tedesca? Noi lo speriamo vivamente.