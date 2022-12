Sfida fra supercar anni 2000: sembra Gran Turismo ma è realtà

Nelle ultime ore è spuntato sui social il video di una gara fra supercar di serie dei primi anni 2000, che a molti ha ricordato da vicino il gioco di corse più famose di tutti i tempi, leggasi Gran Turismo: guardare per credere.

Lo scenario della sfida è il Twinring Motegi's East Course, un circuito che gli amanti della serie GT conoscono alla perfezione e il periodo è il 2005. In pista troviamo bolidi che sono rimasti nell'immaginario collettivo, a cominciare dalla “Ferrari giapponese”, la Honda NSX-R, in azione di recente al Nurburgring, passando dalla Lamborghini Murcielago, la Gallardo e arrivando fino alla Ferrari F360 Modena, la Porsche 911 turbo e la BMW M3 CSL.

Insomma, il meglio del meglio in quanto a supercar di inizio 2000 e lo spettacolo è stato di conseguenza assicurato. A dare vita allo show sono stati i colleghi giapponesi di Best Car che si sono cimentati in una battaglia all'ultima curva a bordo dei suddetti mezzi a quattro ruote, tutte vetture aspirate a eccezione della Porsche.

Una sfida molto emozionante fra auto che hanno fatto sognare gli appassionati in tutto il mondo (a cominciare dai sottoscritti), e che ha visto (attenzione spoiler) la vittoria della Murcielago nonostante la Honda NSX-R sia stata al comando del gruppo per gran parte dell'evento. La supercar di Sant'Agata Bolognese si è mostrata meno agile e scattante in curva, ma in quanto a potenza e a velocità di punta ha surclassato la rivale nipponica, riuscendo così alla fine ad avere la meglio.

Malino invece Porsche e Ferrari, che hanno chiuso in fondo al gruppo, mentre l'M3 CSL si è difesa bene nonostante fosse l'unica auto in pista con il motore anteriore e con una potenza decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di questo straordinario confronto fra supercar che trovate qui sotto: oggi queste sfide sono rare, mentre vanno per la maggiore le gare di accelerazione. A riguardo vogliamo consigliarvi la recente drag race che ha visto protagonista la Lucid Air Sapphire.