Sfida tra super berline: BMW M5 CS sfida AMG E63 S, Audi RS6 e Porsche Panamera Turbo

Sul mercato ci sono delle berline sportive capaci di prestazioni da supercar, ma qual è la più veloce di tutte? Ebbene, in questa sfida non ci sono tutte le esponenti della classe, ma le quattro sfidanti tedesche sono le più ambite e famose del segmento. La nuova BMW M5 CS sfida quindi l’Audi RS6, la Mercedes-AMG E63 S e la Porsche Panamera Turbo.

Le forze in campo condividono molti elementi, come la terra d’origine, la trazione integrale e i motori V8, ma in questo scontro un’altra costante è l’asfalto bagnato dalla pioggia. Quel che cambia sono le tecnologie di bordo e soprattutto il peso dei veicoli, ma scopriamoli nel dettaglio.

All’estrema sinistra della linea di partenza c’è la Mercedes-AMG E63 S, con il suo motore 4.0 litri V8 da 612 CV e 850 Nm di coppia, scaricati a terra grazie alla trazione integrale 4Matic e alla trasmissione automatica a 9 rapporti. Il peso della vettura della stella è di 2010 kg.

Procedendo verso destra c’è la BMW M5 CS, equipaggiata con un motore V8 che però ha una cilindrata di 4.4 litri capace di 635 CV e 750 Nm di coppia, scaricati sulle quattro ruote attraverso il cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia e Launch Control, con un peso di “soli” 1825 kg.

Poi abbiamo la Porsche Panamera Turbo S e-hybrid (secondo AutoTopNL la Panamera Turbo S è più veloce di quanto dichiarato da Porsche), che monta un propulsore vV8 da 4.0 litri assieme ad un’unità elettrica, per una potenza totale di 700 CV e 850 Nm di coppia, che muovono le quattro ruote attraverso una trasmissione PDK a dobbia frizione con 8 rapporti, e in quanto ibrida paga lo scotto di avere un peso extra dovuto alle batterie, fermando l’ago della bilancia a 2365 kg.

Infine, ma non per importanza, c’è l’Audi RS6, l’unica station wagon del gruppo (per i più curiosi, qui trovate una sfida tra Audi RS6 Avant e Porche Taycan S) equipaggiata con un V8 da 4.0 litri che dispone di 600 CV e 800 Nm di coppia, trazione integrale Quattro con trasmissione automatica a 8 rapporti e un peso di 2075 kg.

I valori in campo sono molto simili ed equilibrati, il che suggerisce sfide sul filo dei centesimi di secondo. Ma non vogliamo togliervi il gusto nella scoperta del vincitore, quindi premete play e date il via alle danze. Secondo voi chi la spunta?