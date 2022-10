Sfida tra sei sorelle Porsche: drag race tra due SUV, una EV, una spider e due sportive

Nel corso degli anni la gamma dei veicoli offerti da Porsche si è ampliata per accontentare i gusti dei vari clienti, quindi oltre all’immortale 911 ci sono tante altre soluzioni adatta agli usi più disparati: ci sono SUV, spider, coupé a 4 porte e anche le elettriche. Segmenti diversi ma performanti, ma qual è il modello Porsche più veloce?

Un test di questo tipo non poteva che essere organizzato dal team inglese di carwow capitanato da Mat Watson, che sull’ormai nota pista d’atterraggio ha messo a confronto ben 6 modelli della gamma Porsche, nello specifico 911 Turbo S, Taycan Turbo S (di recente la Porsche Taycan Turbo S è diventata la regina del Nurburgring con un giro record per le auto EV), Panamera Turbo S, Cayenne Turbo GT, 718 Boxster GTS e Macan GTS (qui trovate la nostra prova su strada della Porsche Macan S e GTS).

Come di consueto la sfida di carwow inizia con tre sessioni di partenze da fermo prima di passare alla prova con partenza lanciata, e per finire la prova di frenata, dove in questo caso ci sono belle sorprese che non vogliamo svelarvi. Quanto alle sfide di velocità, inutile dire che la Porsche 911 Turbo S è stata la più veloce di tutte, dopotutto le sue doti di accelerazioni sono ormai note, ma il confronto è comunque interessante per scoprire come si piazzano le sorelle della 911, ed anche in questo caso ci sono delle belle sorprese.

Come sempre non vogliamo togliervi il gusto di scoprire l’esito della sfida, quindi vi invitiamo a mettervi comodi, a premere play e a godervi la sfida, confezionata a regola d’arte come carwow ci ha ormai abituato.