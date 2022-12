Sfida tra Range Rover Sport e Range Rover SVR: chi vincerà la drag race?

A qualche mese dal lancio ufficiale del Range Rover Sport 2023, nuovo SUV del marchio moderno e aggressivo, Archie Hamilton Racing ci delizia su YouTube con una fantastica drag race tra Range Rover Sport e Range Rover SVR della generazione precedente: chi avrà la meglio tra i due SUV?

Da un lato della pista di atterraggio, dove ormai si tengono abitualmente le sfide di accelerazione proposte dagli YouTuber del mondo automotive, abbiamo la nuova variante Sport con V8 biturbo da 4,4 litri, in grado di produrre 523 cavalli e 750 Newton-metri di coppia. Nonostante la rispettabile potenza, sulla carta non sembra sufficiente a sconfiggere il “consanguineo” rivale: l’SVR, infatti, sotto il cofano ha un V8 sovralimentato da 5,0 litri per 575 cavalli e 699 Nm di coppia.

Il vantaggio chiave del nuovo SUV Range Rover Sport è la piattaforma MLA-Flex della casa automobilistica, grazie alla quale può ottenere tecnologie più recenti. Saranno sufficienti a battere il Range Rover SVR? Se non volete spoiler, guardate il filmato allegato a questa notizia; altrimenti, di seguito riporteremo i risultati gara per gara.

La prima sfida vede chiaramente il Range Rover Sport ottenere un vantaggio iniziale grazie all’accelerazione, ma la potenza pura della variante SVR della generazione precedente le permette di tagliare il traguardo davanti. La seconda drag race vede una partenza ancora più convincente da parte della versione Sport, ma l’SVR ancora una volta ha la meglio e supera l’avversario con estrema facilità. Potete dunque immaginare già quale sia il risultato della terza gara di accelerazione: niente da fare quindi per il Range Rover Sport di ultima generazione, che non può niente contro il V8 da 575 cavalli del modello SVR.

In chiusura, vi rimandiamo al Range Rover Sport SVR a massima velocità sull’Autobahn.