Sfida tra Porsche 911 Turbo Coupé e Cabriolet: chi avrà la meglio?

Dopo avere visto la fantastica drag race tra Porsche 911 GT2 RS, Turbo S e GT3 grazie al canale YouTube inglese carwow, restiamo sul medesimo servizio di streaming per osservare l’ultima sfida tra due Porsche 911 Turbo Coupé e Cabriolet: chi avrà la meglio in questa serie di drag race?

A studiare i due modelli in gara è stato il team di CarExpert che, in una ben pensata gara di accelerazione, hanno voluto comprendere come l’assenza di un tetto e la sua rigidità strutturale influiscano sulle prestazioni. Sotto il cofano, del resto, sono identiche: motore biturbo a sei cilindri contrapposti da 3,8 litri, per 572 cavalli e 750 Newton-metri di coppia. Cambia quindi il peso, dato che la coupé è circa 60 kg più leggera della Cabriolet.

Le due Porsche 911 Turbo si sono quindi sfidate in cinque drag race con parametri variabili – di seguito analizzeremo i risultati, quindi se non volete spoiler vi consigliamo di proseguire con la visione del video allegato alla notizia.

Nel primo contesto di gara il tetto della decappottabile non è stato abbassato e ha visto la Coupé vincere con il tempo di 11,4 secondi, contro gli 11,5 secondi della Cabriolet. La seconda gara, invece, ha visto l’abbassamento del tetto e un risultato sorprendente: entrambe le Porsche 911 Turbo hanno raggiunto il tempo di 11,1 secondi.

Equalizzando il peso nella terza gara aggiungendo zavorra alla Coupé, la 911 Turbo Cabriolet ha vinto la corsa per 0,1 secondi circa. Abbassando poi il tetto nella quarta gara, la Coupé viene ancora sconfitta per 0,2 secondi registrando un tempo di 11 secondi. Nella gara finale, invece, le due Porsche hanno cambiato corsia e la Coupé ha nuovamente avuto la meglio con il tempo di 10,9 secondi.

Restando nel mondo del produttore tedesco, abbiamo trattato anche il test invernale della Taycan Cross Turismo effettuato dallo youtuber bresciano Matteo Valenza.