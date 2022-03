Sfida tra pesi massimi BMW: chi vince tra la X7 M50i e la iX 50 elettrica?

L’auto elettrica sarà il futuro? Difficile dirlo, specialmente in questo momento della storia caratterizzato da episodi drammatici, ma di certo è una protagonista del presente, e in questa fase di convivenza tra motore termico ed elettrico, è sempre interessante mettere a confronto modelli analoghi ma con propulsione differente.

E infatti il team di carwow ha scelto di mettere sulla griglia di partenza proprio due modelli BMW, una di quelle case che ha dichiarato rischioso l’abbandono anticipato dei motori termici. Se fosse una prova alla “Ciao Darwin” potremmo dire che a rappresentare le “termiche” c’è la BMW X7 M50i, mentre per la fazione delle “elettriche” c’è la nuova BMW iX 50 (se non vi interessano le prestazioni pure, date un’occhiata al test dell’autonomia in autostrada della BMW iX).

Due modelli tanto diversi nella filosofia ma altrettanto simili in termini di numeri e prestazioni, che preannunciano una sfida all’ultimo millesimo. La prima è equipaggiata con un motore twin-turbo V8 da 4.4 litri capace di 530 CV e 750 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote motrici, attraverso un cambio automatico a 8 rapporti dotato di launch control. Non è un fuscello, e infatti ferma l’ago della bilancia su 2490 kg.

La BMW iX 50 invece ha due motori elettrici, uno per ogni asse, il che si traduce nella presenza della trazione integrale, che scarica a terra 523 CV e 765 Nm di coppia e nonostante la presenza delle batterie, il suo peso è analogo alla sorella termica e ferma la bilancia a 2520 kg.

Dati alla mano capite bene che le differenze sono davvero risicate, ma pendono lievemente verso la BMW X7 M50i, ma non saremo certo noi a svelarvi l’esito della sfida, quindi premete ‘Play’ e godetevi la sfida.