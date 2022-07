Sfida offroad tra Suzuki Jimny e Hummer H2 modificata: chi è la regina del fuoristrada?

Quando il team di carwow è distante dalla drag strip probabilmente si trova sulla loro solita pista da offroad a registrare qualche test sopra le righe. Dopo la strana sfida in offroad tra Fiat Panda e Tesla Model X, questa volta assistiamo ad uno scontro tra regine del fuoristrada, ossia Suzuki Jimny e Hummer H2.

Se la giapponese si presenta però in versione stock, lo stesso non si può dire della sfidante americana, che ha ricevuto alcune modifiche che, forse, le hanno dato anche degli svantaggi: oltre agli pneumatici specifici per l’offroad (qualcuno ha montato dei ridicoli cerchi da 13 pollici su un Hummer H2) presenta sospensioni rialzate e vistosi doppi scarichi laterali, ma stranamente non funzionano più i comandi che attivano il differenziale centrale e posteriore, così come ha smesso di funzionare il riduttore di velocità per le discese più ripide.

La Suzuki Jimny può quindi sfruttare le magagne dell’avversaria a sua favore, anche perché in termini numerici è come assistere allo scontro tra Davide e Golia. La piccola giapponese è mossa da un 4 cilindri da 1.5 litri aspirato che eroga 101 CV e 130 Nm di coppia, ma è leggera e adotta una trasmissione con cambio manuale a 5 marce che offre anche le ridotte. La trazione è ovviamente integrale e monta pneumatici quattro stagioni.

Sotto al cofano dell’Hummer H2 c’è invece un V8 da 6.2 litri aspirato che offre 393 CV e 563 Nm di coppia scaricati su tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 6 marce classico. Come detto sopra, l’auto è equipaggiata con pneumatici da offroad e ha un “lift kit” che potrebbe tornare utile in alcune prove, ma il suo peso di 3 tonnellate è una bella zavorra da portarsi dietro.

Qual è quindi la regina del fuoristrada, o almeno, la regina di questo confronto? Come sempre niente spoiler, e lasciamo che siate voi stessi a godervi il test, tra drag race in salita, discese sconnesse, test di agilità, capacità di torsione e tanto altro. La vincitrice è una sola, ma come sempre il risultato non è mai scontato.