Sfida offroad tra Skoda Yeti e Mercedes Classe G: la ceca sembra inarrestabile

La Skoda Karoq è l’attuale crossover compatto della casa ceca, ma prima del suo debutto, al suo posto c’era una vettura che racchiudeva in sé tanti segmenti per via delle sue forme: la Skoda Yeti era a metà tra una station wagon e un piccolo van, con un pizzico di indole fuoristradistica, e con piccole modifiche diventava inarrestabile.

Una dote che il team di carwow ha voluto saggiare sul campo organizzando una sfida in offroad tra due veicoli molto differenti tra loro, specialmente nel prezzo di listino. Da una parte abbiamo quindi una Skoda Yeti usata e modificata da Darkside Overland Division dal valore inferiore ai 3.000 euro, mentre dall’altra parte abbiamo l’iconica Mercedes-AMG G63 che ha un prezzo di listino superiore ai 187.000 euro.

Le differenze sono notevoli anche in termini meccanici, con l’AMG G63 (Mercedes è al lavoro su una mini-Classe G elettrica che arriverà nel 2026) che sotto al cofano nasconde un motore V8 twin-turbo da 4.0 litri che offre 585 CV e 850 Nm di coppia, scaricati a terra sulle quattro ruote motrici tramite un cambio automatico a 9 rapporti, che può contare anche su tre differenziali bloccabili. I suoi punti deboli, oltre al prezzo, sono il peso e l’essere equipaggiato con pneumatici stradali.

La Skoda Yeti invece monta un 4 cilindri diesel da 2.0 litri con 180 CV e 407 Nm di coppia, scaricati a terra tramite la trazione integrale Haldex. I suoi punti di forza risiedono però nella preparazione a cui si è sottoposta, che prevede paraurti modificati per avere angoli di attacco e di uscita più vantaggiosi, rinforzi sottoscocca, un argano sul frontale e soprattutto gomme specifiche per il fuoristrada che la rendono apparentemente inarrestabile.

Dunque, quale delle due sfidanti guadagnerà più punti alla fine delle prova? Basta premere play e godersi la sfida, divertente più che mai per via delle condizioni climatiche che hanno reso il tutto ancor più insidioso.