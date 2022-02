Sfida off-road tra Tesla Model 3 e Jeep Gladiator, una battaglia unica nel suo genere

Dopo avere assistito alla disfatta della Tesla Model 3 contro la Aptera Sol a energia solare, i nostri occhi non possono non posarsi sulla interessante sfida tra una Tesla Model 3 modificata e un Jeep Gladiator da 100.000 Dollari nel mezzo del Deserto del Mojave: chi avrà la meglio tra le due?

Il filmato in questione è stato registrato durante quello che il team di Grind Hard Plumbing Co considera essere un viaggio nel Mojave Trail con le due vetture: si tratta di un percorso sterrato di circa 260 chilometri ricco di ostacoli rocciosi, attraversamenti di corsi d’acqua particolarmente profondi e altri problemi che, se agli amanti delle Jeep potrebbero suonare come il “paradiso del fuoristrada”, alla Tesla Model 3 modificata per l’off-road sicuramente non farà piacere.

Come potete immaginare, dunque, a sopravvivere a questo test è proprio l’imponente Jeep Gladiator, mentre la Tesla Model 3 ha faticato più volte tra rocce e, soprattutto, passaggi acquosi: si può vedere, infatti, attorno agli otto minuti, un tentativo di attraversamento con Tesla conclusosi con l’arresto definitivo del veicolo e la necessità di portarlo in salvo proprio con il Gladiator. Insomma, più che di “vincitore della sfida” si dovrebbe parlare di “sopravvissuto alla sfida”.

Se non altro, in casa Tesla si festeggiano i tempi record del SUV Model X Plaid.