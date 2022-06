Sfida tra missili stradali: chi la spunta tra Suzuki Hayabusa e Lamborghini Aventador SVJ?

Il team di carwow di solito ci mette di fronte a delle drag race tra supercar di vario genere, ma ogni tanto la sportiva di turno se la deve vedere con una due ruote, e come sappiamo per qualunque auto è difficile riuscire a tenere testa ad una moto, specialmente se si tratta di una Hayabusa. Solo la Lamborghini Aventador SVJ potrebbe contenerla.

La Suzuki Hayabusa GSX-1300RR ha fatto il suo debutto sul mercato nel 1999, e all’epoca fece scalpore per le prestazioni che era in grado di sprigionare, nonostante non fosse una superbike da pista, ma piuttosto una tourer veloce, anzi, dannatamente veloce. Il 4 cilindri di Hamamatsu è giunto alla sua terza generazione ed eroga 195 CV e 150 Nm di coppia, con un peso di 260 kg, che per il mondo delle due ruote non è affatto poco, ma il suo rapporto peso-potenza rimane comunque da riferimento rispetto ad un’automobile.

La Lamborghini Aventador SVJ l’abbiamo già vista in altre occasioni (a proposito, godetevi il sound dell’Aventador SVJ sulle autobahn tedesche) e sappiamo quanto vale. Il V12 made in Sant’Agata Bolognese ha una cilindrata di 6.5 litri ed eroga 770 CV e 720 Nm di coppia massima, scaricati a terra grazie alla trazione integrale e attraverso una trasmissione con cambio doppia frizione a 7 marce.

A questo punto resta solo da scoprire se una due ruote da meno di 20.000 euro riesce a regalare le stesse prestazioni - e forse più - di una supercar da quasi 350.000 euro. Fate le vostre previsioni, e godetevi la sfida.