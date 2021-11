Sfida insolita tra Lamborghini Urus e Audi RS e-tron GT, diverse ma simili: chi vince?

Fino a poco tempo fa un SUV con i numeri di una supercar sarebbe stato impensabile, e allo stesso modo le sportive elettriche mettono in gioco prestazioni da hypercar, senza però esserlo. Ma cosa succede mettendo a paragone uno dei SUV più prestanti contro una sportiva elettrica con la S maiuscola? Urus e Rs e-tron GT sono più simili del previsto.

Questa è la sfida proposta da Daniel Abt nel suo ultimo video caricato su YouTube. Da una parte ha scelto una Lamborghini Urus con il suo motore V8 da 4.0 litri turbo con 650 CV e 850 Nm di coppia (guardate le prestazioni straordinarie della Lamborghini Urus sulle Autobahn), mentre dall’altra parte c’è l’Audi RS e-tron GT, la sportiva elettrica tedesca che condivide il pianale con la Porsche Taycan ed eroga 646 CV e 830 Nm di coppia (qui potete leggere la prova dell’Audi Rs e-tron GT ad opera diel nostro amico Matteo Valenza). Per entrambe le vetture la trazione è su tutte e quattro le ruote, mentre il peso è a favore del SUV si Sant’Agata Bolognese, che è più leggero di 220 kg rispetto alla rivale dei quattro anelli.

Nella prima partenza da fermo entrambe le vetture hanno dovuto scontrarsi con la mancanza di trazione, agevolata dalle temperature rigide e nel caso dell’Audi dalle gomme invernali con cui era equipaggiata. Nonostante l’evidente sbandata iniziale, la vettura di Ingolstadt ha preso subito qualche metro di distacco, tagliando il traguardo dei 400 metri in 11,4 secondi, mentre la Lamborghini è passata con 44 centesimi di ritardo.

Nel secondo lancio le cose sono andate meglio per entrambe, e la Urus è scattata incredibilmente bene, allungando di un paio di metri, ma dopo una manciata di secondi l’Audi si è rifatta sotto in un baleno, passando nuovamente per prima di fronte alla fotocellula con un tempo di 11,42, precedendo la Urus di soli 11 centesimi.

Come preannunciato, le due vetture erano incredibilmente equilibrate, e alla fine sono state le dimensioni a influire sul risultato finale, dato che la Urus ha una sezione frontale ben più generosa e ingombrante rispetto all’Audi, più bassa e aerodinamica. Voi su chi avevate puntato?