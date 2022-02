La sfida di General Motors: battere Tesla in campo elettrico

In campo elettrico il mantra dei grandi produttori mondiali sembra essere uno solo: battere Tesla e il suo sterminato potere. Lo ha ribadito una volta per tutte General Motors, che sta investendo pesantemente nell'elettrico per sgambettare Elon Musk.

Il gruppo ha di recente dichiarato di avere intenzione di investire 7 miliardi di dollari per aumentare la produzione di auto e batterie in Michigan. La CEO Mary Barra ha inoltre detto a CBS Morning di voler dominare in campo EV: "Vogliamo guidare il settore dei veicoli elettrici, punto!". In più occasioni Barra ha detto pubblicamente di voler battere Tesla in ciò che il produttore californiano sa fare meglio, ovvero realizzare e vendere automobili elettriche, e vorrebbe farlo entro metà decennio, idealmente entro il 2025.

Inutile dire che il lavoro da fare per raggiungere l'obiettivo è tanto: GM deve assolutamente investire in batterie e gli ultimi investimenti nella piattaforma Ultium vanno proprio in questo senso. Certo Tesla continua a crescere senza sosta anno dopo anno (Tesla inaugura il 2022 fra record e ritardi), il sorpasso nel 2025 dunque potrebbe essere davvero complicato. Secondo Automotive News inoltre Tesla ha dominato il mercato delle elettriche americane nel 2021 con il 72% di market share, cifre davvero impressionanti.

Gli uomini di Elon Musk hanno venduto quasi un milione di veicoli l'anno appena terminato e hanno intenzione di crescere del 50% nel 2022. Sempre Tesla inoltre sta per inaugurare due impianti enormi, uno in Texas e uno in Germania, che produrranno ancora più veicoli. Vedremo se GM riuscirà almeno a impensierire l'azienda di Palo Alto nei prossimi anni, magari lanciando qualche nuovo veicolo accattivante - cosa che in casa Tesla non avverrà nel 2022, con la Tesla economica messa per ora in stand-by.