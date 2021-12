Sfida finale tra coupé sportive: Porsche Cayman GTS sfida Alpine A110 S e Toyota GR Supra

Se vi chiedessimo di nominare soltanto tre sportive coupé compatte, probabilmente la maggior parte di voi sceglierebbe Porsche Cayman, Toyota Supra e Alpine A110. Ebbene, il team di carwow ha pensato a voi, e ha messo in piedi una colorata drag race tra una Cayman GTS, una A110 S e una GR Supra.

Come spesso accade in questo tipo di sfide, è difficile pronosticare una vincitrice viste le forze in campo. La verde Porsche Cayman in allestimento GTS (a proposito, al SEMA Show Porsche ha presentato la Taycan e la Taycan Sport Turismo in allestimento GTS) è equipaggiata con l’iconico flat-six aspirato da 4.0 litri montato in posizione centrale, che sprigiona 400 CV e 420 Nm di coppia sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale, a differenza delle altre sfidanti che sono equipaggiate con cambi automatici. È la più costosa del lotto con i suoi 88.777 € e pesa 1406 kg.

La gialla Alpine A110 S si presenta nella sua veste più pepata (vi ricordiamo che nel 2022 l'Alpine A110 S sarà ancor più tecnologica e cattiva con 300 CV), che mette a disposizione del pilota 292 CV e 320 Nm di coppia grazie al suo motore 4 cilindri turbo da 1.8 litri, anch’esso montato in posizione centrale e pronto a scaricare la sua potenza sulle ruote posteriori tramite un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti con tanto di Launch Control. Costa 69.732 € ed è la più leggera del lotto con i suoi 1114 kg.

Ultima, ma non meno importante, è la blu Toyota GR Supra, l'altra vettura del test a vantare un motore a 6 cilindri, ma disposti in linea e di derivazione BMW, capace di 340 CV e 500 Nm di coppia, scaricati sulle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia e anch’esso dotato di Launch Control. È la meno costosa del gruppo con i suoi 55.400 €, ma è anche l’auto più pesante con i suoi 1495 kg.

Le sfidanti sono incredibilmente equilibrate, nonostante i dati sulla carta possano suggerire il contrario, e rimarrete sbalorditi dai risultati ottenuti una volta in pista. Non vogliamo togliervi il piacere della scoperta, per questo vi lasciamo al video così che possiate vedere con i vostri occhi questa sfida finale e fateci sapere se le vostre previsioni si sono rivelate corrette.