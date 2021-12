Sfida tra Ferrari SF90 Stradale e McLaren 765LT: il vincitore si decide al fotofinish

Dopo avere assistito alla sfida tra tre Porsche 911 in una delle drag race più affascinanti delle ultime settimane, spostiamo lo sguardo verso lo scontro tra Ferrari SF90 e la McLaren 765LT, supercar moderne splendide e dalla velocità mozzafiato: ma quale delle due è più performante?

A scoprire la risposta è stato il team di DragTimes che, con un video su YouTube, ha mostrato al pubblico le due vetture una contro l’altra su una speciale pista da corsa dotata di un sottile strato di PJ1 TrackBite, composto a base di resina che rende la superficie appiccicosa e genera maggiore trazione alle due protagoniste della sfida, garantendo prestazioni migliori a entrambe.

Prima di scoprire il vincitore, rivediamo le due supercar sulla carta. La Ferrari SF90 Stradale si dota di un motore V8 Twin Turbo da 4.0 litri supportato da 3 motori elettrici, per una potenza di picco di 986 cavalli, mentre il cambio è automatico a otto rapporti. Dall’altra parte, invece, la McLaren 765LT utilizza un V8 Twin Turbo da 4,0 litri dalla potenza massima di 755 cavalli, con trazione posteriore e cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

Osservando i risultati finali, in quella che si è rivelata una sfida fino all’ultimo millesimo, vediamo un successo risicato per la McLaren 765LT alla prima corsa con un vantaggio inferiore al mezzo millesimo. La seconda drag race ha riportato la competizione in equilibrio, con 7 centesimi di distacco tra la Ferrari SF90 Stradale e la McLaren 765LT. Il tutto si è deciso quindi alla terza e ultima gara, dove la supercar britannica ha infine avuto la meglio per soltanto 14 millesimi di secondo.

