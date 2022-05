Sfida epica tra Lexus LFA e Lamborghini Huracan STO: vediamo (e sentiamo) la drag race!

È da diverso tempo che in rete non si parla della nuova Lexus LFA in arrivo nel 2025, complice l’assenza di novità importanti al riguardo. Nel mentre, però, gli appassionati hanno messo alla prova l’attuale Lexus LFA contro la Lamborghini Huracan STO: chi avrà la meglio tra le due in una drag race? Vediamola...e sentiamola!

Queste due vetture si presentano entrambe con un sonoro motore V10: da una parte, la Lexus ha una soluzione sotto il cofano capace di arrivare a 552 CV e 480 Nm di coppia, per un peso totale di 1.480 kg; dall’altra, la Lamborghini produce 630 CV e 564 Nm, mentre il peso arriva a 1.439 kg. Sulla carta, pertanto, la supercar di Sant’Agata Bolognese ha un certo vantaggio.

Limitandoci a una sfida relativa al suono dei due motori, la vettura italiana fa certamente la sua figura; tuttavia, sembra quasi nulla in confronto al rumore da F1 prodotto dal V10 della LFA. Sulla strada asfaltata, però, la situazione dovrebbe cambiare di molto. Se non volete alcuno spoiler, vi consigliamo di fermarvi su queste righe e procedere con la visione del filmato allegato alla notizia.

Altrimenti, sappiate che la Lexus LFA ha sorpreso tutti inizialmente riuscendo a vincere la drag race iniziale con partenza da fermi – nonostante il recupero quasi convincente della Lamborghini -, ma perdendo la seconda manche a causa della partenza col botto della Huracan STO. La gara con partenza in movimento è stata anch’essa una disfatta per la Lexus, che comunque ha dato una prova della sua potenza.

Tornando al produttore italiano, eccovi anche il video di una drag race tra tutte le Lamborghini Aventador esistenti.