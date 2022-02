Sfida tra eccellenze elettriche: Model S Plaid sfida Lucid Air e Taycan Turbo S

Se siete alla ricerca della vettura stradale più veloce in assoluto probabilmente dovrete optare per un’auto elettrica al giorno d’oggi. Il ventaglio di opzioni è ampio, ma la potenza pura la troverete nella Porsche Taycan Turbo S, nella Tesla Model S Plaid e nella più recente Lucid Air. Vediamo come si comportano.

Il canale YouTube DragTimes ci ha ormai abituati a drag race mozzafiato tra sportive di ogni tipo (guardate la drag race tra Tesla Model S Plaid e la nuova Model X Plaid), elettriche e non, ma questa volta ha deciso di mettere a confronto le sportive elettriche più veloci del mercato, marchiate Porsche, Tesla e Lucid Motors.

La vettura di Zuffenhausen è quella meno potente del lotto, ma è anche la vettura che su un circuito darebbe la paga alle sue avversarie, anche se in questa circostanza si corre sul dritto e quindi le probabilità di vittoria sono pressoché nulle. Ma la Porsche Taycan Turbo S rimane un’auto velocissima, con i suoi 761 CV e 1050 Nm di coppia generati dai suoi due motori elettrici, che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

Al suo fianco c’è la Tesla Model S Plaid, il modello più prestante nell’offerta di Palo Alto, che abbiamo visto sfrecciare in tantissimi video, ma che al momento resta la leader indiscussa quando si tratta di scattare sul dritto. La Model S Plaid eroga 1020 CV e 1424 Nm di coppia grazie ai suoi tre motori che le permettono di raggiungere i 100 km/h in meno di 2 secondi.

Infine, ma non per importanza, c’è la Lucid Air, l’ultima arrivata e meno sportiva del gruppo, con il peso più elevato anche della Tesla, ma dalla sua parte c’è una strabordante potenza di 1125 CV generati da due motori elettrici che sono anche efficienti regalando un’autonomia mai vista.

Chi è quindi la più veloce? Fate le vostre previsioni e premete play per gustarvi il video, e scoprire qual’è l’elettrica che scatta più velocemente al semaforo.