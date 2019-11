Sfida fra due Tesla Model 3: vecchio software contro nuovo software, cosa cambia?

Uno dei vantaggi di Tesla è certamente quello di poter aggiornare le sue auto Over-the-air, con update che arrivano direttamente via internet. Certo il roll out può durare diverso tempo e molte auto vengono aggiornate qualche tempo dopo, esistono delle differenze fra le une e le altre?

A farsi questa domanda è stata la youtuber Jenny Walsh, che ha avuto la possibilità di accedere a due differenti Tesla Model 3, una appena aggiornata e un’altra invece con ancora il vecchio software. Le due vetture AWD inoltre hanno già gareggiato in passato quando il software era identico, le prestazioni infatti erano praticamente speculari. Ma cosa cambia grazie al nuovo software?

Beh con l’aggiornamento 2019.36.2.1 Tesla ha promesso un incremento delle prestazioni del 5%, confrontare due auto con software differente dunque è particolarmente interessante. Bisogna poi notare come entrambe le Model 3 usate siano Long Range AWD, con 305 km di autonomia residua e la stessa pressione delle gomme, una però è rimasta con il vecchio software 2019.32.12.2, ancora da aggiornare. Ebbene le differenze sono alquanto visibili, come potete notare mandando il video in pagina in Play, ciò che gli uomini di Elon Musk possono fare via software a volte è davvero impressionante. Basta un aggiornamento per migliorare prestazioni ed esperienza, un qualcosa che dovrebbero avere tutte le auto di nuova generazione.