Sfida tra due Lamborghini Huracàn finisce malissimo: incidente contro una Prius

In una città a sud-est di Los Angeles, due proprietari di Lamborghini Huracan si sono sfidati in una corsa spericolata. La sfida si è conclusa tragicamente con una delle Huracan distrutte e una sfortunata Toyota Prius coinvolta nell'incidente.

Le immagini pubblicate dal Dipartimento di Polizia di Murrieta mostrano i detriti della Lamborghini sparsi lungo la Jefferson Avenue. L'incidente è avvenuto su una strada rettilinea, suggerendo una corsa ad alta velocità (ecco i 3 incidenti d'auto più costosi di sempre).

Secondo il Dipartimento di Polizia di Murrieta, i due veicoli Lamborghini Huracan stavano viaggiando ad alta velocità uno accanto all'altro, quando uno di essi ha perso il controllo e ha colpito una terza auto nella corsia di destra. Le immagini della Huracan danneggiata mostrano danni significativi, compreso il muso dell'auto, che è stato gravemente danneggiato.

Fortunatamente, il conducente della Toyota Prius ha riportato solo ferite lievi. Il conducente della Lamborghini coinvolta nell'incidente è stato portato inizialmente in ospedale per le ferite, ma in seguito è stato arrestato con l'accusa di guida spericolata e corsa su strada. Il conducente dell'altra Lamborghini è fuggito dalla scena, e la polizia sta attualmente cercando il numero di targa e altre informazioni per identificarlo e procedere all'arresto.

Incidenti dovuti alla guida spericolata di possessori di supercar, purtroppo, non sono così insoliti. Data però la potenza di questi veicoli, le cose posso anche finire molto male. Quest'uomo è miracolosamente sopravvissuto dopo che la sua Lamborghini Aventador è finita sotto un tir.