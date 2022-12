Sfida Diesel VS Benzina tra BMW M440d e VW Golf R: i diesel non erano lenti?

È pensiero comune che i motori diesel siano degli instancabili lavoratori, capaci di offrire percorrenze notevoli sia con un pieno di carburante sia nel loro intero arco di vita, ma di certo non vengono mai accostati alla prestazione pura. Ma siamo sicuri che il diesel non abbia possibilità contro un motore benzina dai numeri simili?

Tempo fa abbiamo scoperto una BMW Serie 1 a gasolio capace di toccare i 300 km/h in 8 secondi, invece nell’ultimo filmato pubblicato dal pilota e youtuber Federico Leo, assistiamo ad una sfida tra modelli di serie diversi ma affini nei numeri dichiarati dalle case costruttrici.

Da una parte c’è la Volkswagen Golf R con performance pack, che utilizza un motore 4 cilindri da 2.0 litri capace di 320 CV e 420 nm di coppia, scaricati a terra su tutte e quatto le ruote motrici, e rispetto all’avversaria ha il vantaggio di essere molto più leggera.

Dall’altra parte abbiamo invece la BMW M440d, la coupé bavarese (nel futuro della BMW Serie 4 potrebbe esserci anche una M4 CS) che monta un motore 6 cilindri in linea bi-turbodiesel che offre 350 CV e 720 Nm di coppia, anche in questo caso scaricati a terra grazie alla trazione integrale xDrive. Ha potenza in più, ma è molto più pesante della sfidante.

Chi avrà la meglio tra le due sfidanti? A voi il piacere di scoprire l’esito della sfida, ma una cosa è certa, dopo la visione del filmato sarete d’accordo sul fatto che il motore a gasolio, talvolta, sa essere molto veloce.