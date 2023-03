Sfida definitiva tra Toyota 86: tutte le generazioni a confronto in una drag race unica

Il mondo dell’automobile è fatto di nomi e sigle che scatenano immediatamente un turbinio di sensazioni negli appassionati, ma quanto si unisce il nome di Toyota al numero 86, il pensiero corre subito negli archivi storici a ripescare le mitiche AE86 Levin e Trueno, le due “sportivette” che si sono poi evolute nella GT86 prima e GR86 dopo.

L’AE86 è diventata famosa grazie alla serie animata giapponese 'Initial D' dedicata al drift, senza dimenticare le diverse apparizioni nei vari videogiochi di guida, primo tra tutti Gran Turismo, ma anche per le sue caratteristiche: era una vettura semplice e soprattutto leggera, caratteristiche che sono state mantenute poi sulle versioni moderne, GT86 e l’attuale GR86, che sono l’ultimo esempio di vetture sportive alla portata di - quasi - tutti, assieme alla Mazda MX-5.

Il team di carwow ha quindi scelto i tre modelli per confrontarli tra loro in una drag race dall’immenso fascino. L'AE86 “Trueno” è la più datata e meno prestante del gruppo, col suo motore 4 cilindri da 1.6 litri da 122 CV e 145 Nm di coppia, ma è anche la più leggera con un peso piuma di 970 kg.

La GT86 adottava invece un motore aspirato da 2.0 litri 4 cilindri boxer sviluppato da Subaru, capace di 197 CV e 205 Nm di coppia, capaci capaci di far divertire grazie ad un peso comunque contenuto in 1239 kg unito alla presenza di pneumatici non particolarmente sportivi che offrono così una guida più giocosa.

Infine è arrivata l’odierna GR86, il cui 4 cilindri boxer è diventato turbo ed è salito a 2.5 litri, così da offrire un po’ più birra, ovvero 231 CV e soprattutto 250 Nm di coppia, mentre il peso è rimasto più o meno lo stesso, con l’ago della bilancia che si ferma su 1275 kg. Ma basta con le parole, alzate il volume, mettetevi comodi e godetevi la sfida (e se non vi bastasse, gustatevi la drag race tra Toyota GR86 e la mitica Supra Mk4).