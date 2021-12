Sfida definitiva tra Mustang: la Mach-e GT Performance contro la Shelby GT500

La scelta di affiancare l’appellativo Mustang ad un SUV elettrico non è stata accolta a braccia aperte da tutti gli appassionati della muscle car, ma a quanto pare la Mach-e ha le carte in regola per scontrarsi contro la massima espressione della Ford Mustang, nella fattispecie la Shelby GT500.

Due vetture accumunate quindi da un nome, ma completamente agli antipodi tra di loro se tralasciamo le ovvie somiglianze in alcuni elementi che ne caratterizzano il design. Da una parte c’è infatti la Mustang Mach-e GT Performance (se siete curiosi, qui trovate tutte le ultime novità sulla Ford Mustang Mach-e), la declinazione più sportiva del SUV elettrico della casa dall’ovale blu, capace di 487 CV e una coppia immediata di 860 Nm, scaricati su tutte e quattro le ruote.

Dall’altra parte c’è la punta di diamante delle Mustang Coupé (il prossimo anno arriverà la Shelby GT500KR per festeggiare i 60 anni del brand), la Shelby GT500 con 770 CV e 847 Nm di coppia che mettono in crisi le sole ruote posteriori, che devono fare gli straordinari per trovare il grip necessario a scatenare il cavallo di razza.

Il tempo dichiarato per lo scatto da 0 a 100 km/h è di 3,5 secondi per il SUV, che si abbassa a 3,3 secondi nel caso della coupé. In una drag race sui 400 metri, le quattro ruote motrici della prima garantiscono qualche metro di vantaggio in partenza, ma non dimentichiamo che la Mach-e eroga la massima prestazione soltanto per 5 secondi, quindi il divario potrebbe ricucirsi in breve tempo.

Non vogliamo togliervi il gusto di scoprire l’esito di questo scontro, ma a prescindere del risultato, è sconvolgente pensare che due veicoli così differenti possano sfidarsi registrando tempi cronometrici così vicini tra di loro.