Sfida definitiva tra le migliori Porsche: la "vecchia" 911 GT3 RS sfida la nuova GT3

Il team di Carwow ci ha ormai abituato a prove di accelerazione fuori di testa e talvolta senza un apparente senso logico, ma quella di oggi è più che lecita e in teoria ha tutte le carte in regola per essere una delle sfide più combattute di sempre. La “vecchia” Porsche GT3 RS sfida la nuova GT3. Chi vince tra la 991 e la 992?

Da una parte c’è la 911 GT3 RS verde, la massima espressione del modello uscente, dall’altra la nuovissima 911 GT3 bianca, che anche senza il trattamento RS mette in gioco prestazioni analoghe alla sorella più “matura”.

La Porsche verde monta infatti l’iconico flat-six a 6 cilindri da 4.0 litri con 520 CV e 470 Nm di coppia, con una zona rossa che lambisce i 9000 giri/min, e scarica la sua potenza sulle ruote posteriori tramite il cambio PDK a 7 rapporti.

Anche la nuova GT3 monta il 4.0 litri flat-six, ma in questa configurazione si ferma “soltanto” a 510 CV, mantenendo però lo stesso valore di coppia e la medesima trasmissione proprietaria di Porsche. La massa dei veicoli è un altro elemento di differenza tra i due modelli, con la prima che ferma l’ago della bilancia a 1430 kg, mentre la nuova GT3 va poco oltre, con un peso di 1435 kg.

Come anticipato, i valori in campo sono davvero simili e non vogliamo togliervi la curiosità di scoprire la vincitrice, ma sappiate che la differenza tra le due auto è di soli 0,2 secondi. Le prestazioni sono praticamente le stesse, quindi quale scegliereste tra le due a livello puramente estetico?