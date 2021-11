Sfida tra Cupra Leon e Volkswagen Golf R: chi vince tra le cugine del gruppo VW?

Il team di carwow ci ha abituato alle più svariate sfide tra supercar, ma quest’oggi si torna con i piedi per terra mettendo a confronto vetture alla portata di (quasi) tutti. Cupra Leon e Volkswagen Golf R sono molto simili a livello tecnico essendo cugine all’interno del gruppo VW, ma i pochi dettagli in cui differiscono sono cruciali.

Ad essere sinceri la diretta avversaria della Cupra Leon è la Golf GTI e non la R, ma queste erano le auto a disposizione, e questa è la sfida che si preannuncia comunque calda. La Cupra Leon monta un motore 4 cilindri da 2.0 litri che esprime 300 CV e una coppia massima di 400 Nm, quanto basta per permetterle uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi grazie alla trasmissione DSG a doppia frizione e 7 rapporti con Launch Control.

La Volkswagen Golf R è molto simile, infatti il motore è sempre un 4 cilindri 2.0 litri che però eroga 320 CV e 420 Nm di coppia, per uno scatto 0-100 km/h che scende a 4,7 secondi, utilizzando la stessa trasmissione DSG a 7 rapporti con Launch Control.

I dettagli importanti sono il peso e la trazione, che per la prima sono rispettivamente 1396 kg e trazione anteriore, mentre per la seconda si parla di 1550 kg e trazione integrale. Le modalità della sfida sono quelle conosciute, composte quindi da tre partenze da fermo, seguite da una partenza lanciata e una prova di frenata.

Inutile dire che il risultato appare scontato sulla carta, nonostante la somiglianza tra le sfidanti, ma non vi togliamo il gusto di scoprire voi stessi chi ha avuto la meglio, e in quale frangente. Se siete curiosi di vedere un altro test simile, a cui si aggiunge una terza in comodo, guardate la drag rage tra Cupra Leon, Volkwagen Golf GTI e Renault Megane RS, oppure godetevi il testa a testa tra le ultime due generazioni di Volkswagen Golf R.