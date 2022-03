Sfida consumi fra Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3: il video di Matteo Valenza

Il web è pieno di sfide e confronti, il video di oggi però merita davvero la vostra attenzione. Si tratta di una sfida consumi che Matteo Valenza ha fatto con la sua Tesla Model 3 Performance e con una Volkswagen ID.3, una delle BEV più interessanti del mercato attuale. Chi avrà vinto sul fronte dell'efficienza?

Inutile dire che le vetture sono state confrontate lungo lo stesso percorso, a una temperatura esterna di 12 gradi con il climatizzatore interno impostato a 21 gradi. 122 i chilometri percorsi in totale e questi sono stati i risultati. In ambito urbano (33 km), la Tesla ha consumato 19,7 kWh/100 km, la ID.3 invece 19,2 kWh/100 km. Anche se per poco, è 1-0 per la Volkswagen. In autostrada (41 km) la Model 3 ha consumato 18,5 kWh/100 km, ID.3 invece 18,3 kWh, è dunque un testa a testa serrato ma comunque 2-0 per Volkswagen (tra l'altro la Volkswagen ID.3 si è aggiornata di recente).

Su ciclo misto (51 km di urbano ed extraurbano) la Model 3 ha consumato 17,7 kWh/100 km, mentre la ID.3 si è fermata a 16,9 kWh/100 km. In centro città una situazione simile: Tesla 12,7 kWh/100 km, Volkswagen 12,1 kWh/100 km. Durante gli ultimi 30 km di strada la Tesla Model 3 ha consumato 13,5 kWh/100 km e la Volkswagen ID.3 11,6 kWh/100 km.

Arrivando dunque alle conclusioni, la Tesla Model 3 ha consumato 15,3 kWh/100 km nel corso dei 122 km, la Volkswagen ID.3 14,2 kWh/100 km, a parità di energia dunque la tedesca è risultata più efficiente. Ve lo sareste aspettati?

Tralasciando per un momento la Tesla Model 3, di recente abbiamo parlato dei cinque motivi per acquistare una Tesla Model Y.