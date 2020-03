Sfida di carico fra la Tesla Model Y e la Model 3: le differenze

Il bestseller Tesla Model 3 e il nuovo crossover Model Y condividono il 75% della struttura e degli elementi soprattutto all'anteriore. È invece al posteriore che le due vetture sono estremamente diverse, con la Y che offre molto più spazio. Ma quanto in più, esattamente?

Al di là dei numeri, scopriamo la differenza di carico fra le due vetture con una dimostrazione pratica, in un nuovo video firmato Jim Talks, il canale YouTube. Misurando spazio per spazio, compreso ad esempio quello dedicato ai piedi dei passeggeri posteriori, nel quale è comunque possibile poggiare qualcosa, scopriamo che la nuova Tesla Model Y può contenere 1.792 litri di roba; una capacità di carico ovviamente superiore a quella della Model 3, che ha un posteriore molto più "castrato" e ribassato, da berlina pura.

La Model 3 infatti può contenere al massimo 1.622 litri utilizzando tutti i suoi spazi, il che comunque non è affatto male per una vettura di questo tipo. Ricordiamo che la Tesla Model Y è appena arrivata sul mercato (con una novità inedita fra l'altro), le prime consegne sono avvenute proprio in questo mese di marzo, inoltre sarà la prima vettura a essere costruita in Europa presso l'impianto Tesla tedesco, la Giga Berlin attualmente in costruzione. La messa in funzione, nel caso in cui tutto vada bene, è prevista per il 2021.