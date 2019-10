Sfida fra berline: una Tesla Model S contro una AMG GT 63, il video

Nelle ultime settimane Porsche e Tesla hanno animato lo spirito degli appassionati con una sfida a distanza fra elettriche 4 porte, fra la nuova Porsche Taycan e la Tesla Model S. Oggi torniamo coi piedi per terra a una "normale drag race" fra berline 4 porte, con una Model S opposta a una AMG GT 63.

Da una parte abbiamo dunque una Tesla Model S Performance (P100D) con tanto di Ludicrous Mode attivo, funzione extra che permette un'accelerazione migliore e brutale, dall'altra una Mercedes-AMG 63 4 porte con a bordo un eccellente motore V8 biturbo da 577 CV e 430 kW. Com'è andata dunque la gara di accelerazione vera e propria?

Ebbene, la AMG ha fatto parecchio rumore grazie al suo V8, alla fine però l'ha spuntata la Tesla a mani basse... grazie alla partenza bruciante dell'elettrica americana la AMG non ha potuto fare altro che arrendersi senza troppi dubbi. Probabilmente in una gara di accelerazione massima, o su un giro su circuito, le cose sarebbero andate diversamente, sullo scatto però le Tesla (e in particolare la Model S nella sua variante più sportiva) si sono dimostrate ancora una volta irraggiungibili. Merito ovviamente dei potenti motori di Elon Musk e della coppia subito disponibile messa in campo dalla tecnologia elettrica...