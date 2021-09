Sfida bagnata tra trazioni anteriori: Hyundai i20 N sfida Ford Fiesta ST e VW Polo GTI

Il segmento delle compatte sportive è uno dei più combattuti e interessanti specialmente per il mercato italiano, dato che offrono tanto divertimento mantenendo i costi ed evitando il super bollo. Ora il team di carwow ha pensato bene di comparare tre delle migliori hot hatch presenti sul mercato, ossia Ford Fiesta ST, Hyundai i20 N e VW Polo GTI.

La coreana è la più recente del trio e dispone di un motore 4 cilindri da 1.6 litri capace di 204 CV e 275 Nm di coppia collegati alle ruote anteriori attraverso un cambio manuale a 6 rapporti e un differenziale a slittamento limitato (qui potete leggere anche la nostra prova in pista della Hyundai i20 N). La Ford Fiesta ST invece monta il 3 cilindri EcoBoost da 1.5 litri che eroga 200 CV di potenza e una coppia massima di 290 Nm, accoppiato ad un cambio manuale a 6 marce.

Ultima ma non ultima la Volkswagen Polo GTI, la compatta col motore più grande del gruppo, infatti sotto al cofano c’è un 2.0 litri 4 cilindri da 200 CV e 320 Nm di coppia, che in questo caso è collegato ad un cambio automatico a doppia frizione. Ci teniamo a precisare che quella utilizzata nella prova è il modello in uscita, che verrà sostituito dalla nuova Polo GTI caratterizzata da un restyling estetico e una potenza ancor superiore.

Guardando questi dati è difficile riuscire a decretare una vincitrice su due piedi, perché la Polo GTI ha un cambio molto rapido ma è anche la più pesante del terzetto, a differenza della Hyundai, che offre qualche cavallo in più delle sfidanti ed è anche la più leggera, col l’ago della bilancia che si ferma a 1190 kg.

Il risultato è ancor più difficile da decifrare considerando le condizioni metereologiche presenti durante la sfida. Le hot hatch sono vetture agili e adatte alle strade tortuose, mentre le drag race non sono certo il loro forte, proprio per la tipologia di trazione che le contraddistingue, ma non facciamo spoiler e vi lasciamo al video. Secondo voi chi sarà la vincitrice?