Sfida tra Audi RS3 e Audi RS6: quale modello vincerà questa drag race?

Negli ultimi mesi del 2021 abbiamo avuto occasione di vedere una Audi RS3 da 666 cavalli sfrecciare sull’Autobahn tedesca a massima velocità, ma non sempre arriva a questi livelli. Il modello di serie, infatti, si ferma a 400 cavalli. Tuttavia, c’è chi comunque mette alla prova la RS3 contro una Audi RS6 Avant: chi avrà la meglio?

Sulla carta, la Audi RS3 è a tutti gli effetti il modello più piccolo della gamma, pensato come entry-level conveniente ma comunque intrigante lato prestazioni: sotto il cofano, difatti, troviamo proprio il motore da 2,5 litri per 400 cavalli con cambio automatico a 7 rapporti e trazione integrale Quattro. La piattaforma su cui si basa è, invece, la MQB di Volkswagen.

La Audi RS6 Avant, invece, è alimentata da un motore V8 biturbo da 4,0 litri per un totale di 591 cavalli, con trazione integrale Quattro e cambio automatico a otto marce. In altre parole, la RS6 Avant sembra destinata già a un primo, rapido sguardo a vincere la drag race, ma sarà effettivamente così? Per ottenere la risposta, vi consigliamo di vedere il filmato pubblicato da Archie Hamilton Racing.

Altrimenti, se preferite un rapido spoiler, eccovi il risultato finale: con un punteggio di 3 drag race a zero, il vincitore è la Audi RS3. A garantire al modello più piccolo la vittoria è stato il vantaggio lato accelerazione, dato che già alla partenza la RS3 riesce a ottenere un importante distacco dalla “sorella maggiore” mantenendolo per il resto della pista rettilinea. Insomma, una vera e propria sorpresa!

