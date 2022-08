Sfida anni '90 tra BMW M5 E39 e Nissan Skyline GT-R R34: quale scegliereste?

Nel 1998 non c’era ancora il super bollo e tante vetture “normali” venivano vitaminizzate direttamente dalle case madri allestendo delle versioni sportive che ancora oggi sono rimaste nel cuore degli appassionati. Tra le tante, il team di carwow ne ha scelte due da mettere a confronto: BMW M5 E3 e Nissan Skyline GT-R34.

Se si guarda ai dati tecnici delle due vetture, la bilancia penderebbe drasticamente verso un solo lato, ma cronometro alla mano le differenze tra le due sfidanti sono risicate, e avere in garage anche uno solo di questi esemplari farebbe la gioia di ogni appassionato.

La BMW M5 E39 monta infatti un V8 da 4.9 litri che non fa rumore ma canta letteralmente, ed eroga una potenza di 400 CV e una coppia di 500 Nm sulle sole ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 rapporti. È potente, ma la potenza su due sole ruote e il peso di 1795 kg sono punti a suo sfavore rispetto alla giapponese.

La Nissan Skyline GT-R R34 deve fare i conti con un motore più piccolo della bavarese, nella fattispecie un V6 da 2.6 litri che eroga 280 CV e 392 Nm di coppia, ma ha un cambio manuale a 6 rapporti che collega il moto a tutte e quattro le ruote motrici e ferma l’ago della bilancia a 1560 kg.

Il mondo dell’auto però sta cambiando, e il mercato dell'usato è ormai fuori controllo, infatti è qui che si trova la più grossa differenza tra le due: la “Godzilla” infatti è diventata una vettura iconica e negli ultimi tempi il suo valore è aumentato a dismisura, tant’è che un esemplare come quello della prova costa 120.000 sterline (circa 142.400 euro), mentre la meno appariscente, ma ancora validissima M5 si può portare a casa con sole 25.000 sterline (circa 29.600 euro).

Come di consueto non facciamo spoiler sul risultato della sfida e lasciamo a voi il gusto della scoperta, ma una cosa è certa: nonostante le differenze in termini numerici nella scheda tecnica, entrambe le vetture sono ancora dannatamente efficaci e analogiche, con prestazioni più simili del previsto (guardate anche la sfida tra la BMW M5 e la Nissan GT-R di oggi). Voi quale scegliereste?