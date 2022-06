Sfida di accelerazione tra Ford F-150 Lightning e Chevrolet Corvette C8: chi vincerà?

Il Ford F-150 Lightning annunciato nel maggio 2021 e arrivato sul mercato in questi mesi del 2022 si è rivelato sin da subito come un pick-up elettrico pronto a cambiare il settore di riferimento. A mostrare la sua potenza ci hanno pensato gli youtuber di Brink of Speed in una gara tra F-150 Lightning e Chevrolet Corvette C8.

I content creator citati hanno voluto mettere alla prova il pick-up contro la supercar sportiva statunitense così da mostrare la potenza del veicolo Ford al pubblico. Da una parte, abbiamo infatti il F-150 Lightning elettrico dotato di doppio motore con il pacco batteria più piccolo ma capace di arrivare a 452 cavalli; dall’altra, la Corvette C8 di serie ha un V8 da 6,2 litri per 495 cavalli ma con un peso ridotto quasi a metà.

La gara di accelerazione si è svolta in più modalità, con partenza da fermi e partenza in movimento, e non sempre è stata completata nel migliore dei modi, con qualche errore e svista da parte dei conducenti. Ciononostante, il risultato è stato piuttosto interessante. Se non volete spoiler, procedete con la visione del filmato allegato alla notizia; altrimenti, di seguito sveleremo i risultati.

Per quasi la totalità delle sfide, la Chevrolet Corvette C8 ha avuto la meglio pur subendo, in certe occasioni, l’accelerazione del pick-up elettrico firmato Ford. La distanza tra le due automobili, peraltro, non è stata nemmeno così elevata al traguardo in alcun caso. La vera sfida che ora ci aspettiamo sarà tra l'F-150 elettrico e altri pick-up a combustione.

Nel mentre, a proposito di Ford, il Bronco è apparso in Europa facendo pensare a un lancio futuro sul mercato del Vecchio Continente.