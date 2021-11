Una sfida da 1.000 CV: la Tesla Model S Plaid contro la Ferrari SF90 Stradale

Signori, DragTimes è tornato. Stiamo parlando del canale YouTube specializzato in drag race fra vetture ad altissime prestazioni. Anche elettriche, come nel caso del video che vi proponiamo oggi. Un filmato da non perdere assolutamente, poiché vede una contro l'altra una Tesla Model S Plaid e una Ferrari SF90 Stradale.

Chi conosce le due vetture ha già capito di che sfida al vertice stiamo andando a parlare. La Tesla Model S Plaid è la più costosa e potente vettura californiana che i vostri soldi possano comprare in questo momento. In Italia viene venduta a 129.990 euro senza optional (130.970 euro chiavi in mano, con colorazione bianca inclusa), un prezzo che vi mette in garage un razzo da 1.020+ CV che scatta da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi, raggiunge i 322 km/h e percorre fino a 637 km con una carica. Sul quarto di miglio (i nostri 400 metri) Tesla dichiara 9,23 secondi a 250 km/h di trap speed.

Ma passiamo ora alla SF90 Stradale di Maranello (per saperne di più: Ufficiale la nuova Ferrari SF90 Stradale), con motore termico V8 90° Turbo da 3.990 cm3 e ben tre propulsori elettrici. Solo il V8 può erogare 780 CV a 7.500 giri/min, con coppia massima da 800 Nm, mentre il sistema ibrido garantisce ulteriori 162 kW, con velocità massima da 340 km/h. In totale i cavalli erogati sono 1.000, la sfida con la Tesla Model S Plaid dunque è tutta da vivere.

Quale delle due vetture avrà vinto? Beh sullo scatto iniziale non c'è stata storia, l'elettrica è stata ovviamente avvantaggiata dalla sua incredibile coppia istantanea; con l'aumentare della velocità la Ferrari ha recuperato terreno in tutte e cinque le sfide, la californiana però si è dimostrata la vettura vincente in generale. Un nuovo punto a favore di Elon Musk e alla sua crociata contro i marchi sportivi storici (per approfondire: le supercar secondo Elon Musk).