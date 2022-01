Sfatiamo i miti sulle auto elettriche: batterie, energia, prezzi, inquinamento

Le auto elettriche hanno generato un vero e proprio squarcio nel mercato automotive, spaccando sia critica che utenti. Non sono pochi gli appassionati che già possiedono oggi una BEV, non mancano però i classici hater che hanno giurato di non comprare mai un'elettrica. Oggi con Matteo Valenza proviamo a sfatare un po' di miti sulle EV.

Il nostro YouTuber elettrico preferito parte con un quesito spinoso: un'auto elettrica inquina più di una vettura a gasolio? Non proprio, visto che considerando tutto il processo produttivo un'elettrica dovrebbe smettere di inquinare superati i 40.000 km, salvo per le gomme e i freni. E ancora: quanto durano le batterie? Dopo 8 anni anno cambiate a caro prezzo? A oggi i migliori pacchi batteria perdono il 20% di capacità in 10 anni e una volta esauriti possono comunque essere riutilizzati.

Solitamente si mettono sotto attacco anche le ricariche: l'energia elettrica è davvero pulita? Beh da utenti possiamo scegliere distributori 100% green e smettere di inquinare. Certo molti pensano al rischio blackout, se tutti avessimo un'auto elettrica domani metteremmo in crisi il sistema in pochi minuti, lo switch elettrico però sta avvenendo gradualmente e i gestori stanno avendo il tempo per adeguare gli impianti.

Sotto i riflettori poi i tempi di percorrenza: è vero che con un'elettrica viaggio per più ore per i tempi di ricarica? Matteo Valenza sottolinea come con una termica sia possibile effettuare un viaggio da 1.500 km in 15 ore, mentre con un'elettrica in 18 ore, le 15 ore però sono calcolate senza soste: chi non si ferma mai durante un lungo viaggio? Al di là del fatto che può essere pericoloso.

Infine si chiude con un po' di ironia: si preferiscono le termiche poiché anche in caso di emergenza è facile fare rifornimento. Come si fa invece ad andare in ospedale con il 5% di batteria? Matteo consiglia di chiamare l'ambulanza... scherzi a parte, noi abbiamo riassunto all'estremo, mandate in play il video però per saperne di più. Nel frattempo, a proposito di guerra fra elettriche e termiche, la Porsche Taycan ha superato in vendite la mitica 911. Se Matteo vi ha convinto e vorreste comprare una nuova BEV, ecco le 10 auto elettriche più economiche del mercato attuale.