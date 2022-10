Dai sex toys all'abito da sposa: cosa dimentica la gente nelle auto del car sharing?

Negli ultimi anni nelle maggiori città d'Europa è letteralmente esploso il fenomeno del car sharing, autovetture che chiunque può usare per pochi minuti oppure per giorni interi. Ebbene vi siete mai chiesti quanti oggetti vengano smarriti in queste auto? Dall'inizio del 2022 a oggi sono stati più di 23.000 gli oggetti perduti sulle auto FREE NOW.

Oltre 23.000 oggetti perduti su taxi e car sharing, dunque, con gli spagnoli che si dimostrano i più smemorati in assoluto. A rivelarlo sono i dati di FREE NOW, l'app per la mobilità europea che permette di avere taxi oppure vetture in car sharing nelle maggiori città (oltre a e-bike, monopattini e scooter). Fra queste Marsiglia guadagna lo scettro di città più smemorata d'Europa, mentre la Spagna è la prima nazione con 2.212 oggetti smarriti. Secondo posto invece per la Germania.

I cittadini più attenti e disciplinati vivono invece nel Regno Unito, con Londra ed Edimburgo città più virtuose. In generale gli europei si dimostrano più sbadati nei fine settimana fra le 11:00 e le 14:00, poi ancora il lunedì mattina intorno alle 11:00. Ma passiamo alla nostra Italia: la città più smemorata è Torino seguita da Roma, Palermo e Napoli. Ma quali oggetti dimentica solitamente la gente che utilizza FREE NOW?

Alcuni di questi oggetti sono davvero stravaganti, qualcuno ad esempio ha dimenticato un abito da sposa, una borsa piena di sex toys, un'urna con all'interno le ceneri di un parente, addirittura tre lucertole vive. Gli oggetti più comuni invece sono il cellulare, il portafogli con dentro i documenti, borse, giacche, occhiali, auricolari, valigie, gioielli, ombrelli e borse della spesa.

Classifica dei 10 oggetti più comunemente dimenticati:

Telefono Portafoglio Borsa Giacca Occhiali da vista Airpods/Cuffie Valigia Gioielli Ombrello Borsa con la spesa

Gli oggetti più singolari dimenticati:

Wok Abito da sposa La nonna Tre lucertole vive Un panino Un' urna con le ceneri dei familiari Una sola scarpa

La maggior parte di questi oggetti smarriti viene riconsegnata ai loro proprietari, del resto all'interno dell'app di FREE NOW esiste un Answer Bot a cui denunciare subito lo smarrimento di un oggetto, mentre poi l'assistenza dal vivo può aiutarvi a recuperare l'oggetto. E voi, avete mai dimenticato qualcosa nelle auto in condivisione o sui taxi?