A Sevierville aperto il distributore di carburante più grande al mondo: i numeri monstre

Il distributore di carburante più grande al mondo ha aperto in questi giorni a Sevierville, in Tennesse, negli Stati Uniti. Lo si trova poco distante dall'autostrada I-40, e si è deciso di inaugurarlo in occasione della festa del 4 luglio.

Nel giorno dell'Indipendenza gli americani sono soliti spostarsi in auto per andare a trovare parenti ma anche per delle gite fuori porta, e si calcola che siano ben 43 milioni gli statunitensi che in queste ore hanno macinato migliaia di chilometri.

La stazione di benzina e gasolio, carburanti bannati dall'Ue dal 2035, fa parte del brand Buc-ee, e al suo interno vi lavorano ben 350 dipendenti, tenendo conto che oltre alle diverse pompe è presente anche un mega negozio che di fatto è a tutti gli effetti un centro commerciale.

L'area occupa una superficie totale di 22.500 metri quadri mentre le stazioni dove poter fare rifornimento sono 120: impossibile trovare la fila nel caso in cui si dovesse rifornire la propria auto.

Si tratta di un mega complesso in classico stile "Made in Usa" e al suo interno vi si trovano un ristorante con barbecue, dei bagni giganteschi, un sacco di snack di ogni formato, e molto altro ancora: di fatto chi si ferma per fare benzina può decidere di sostare a lungo svolgendo varie attività, prima di ripartire e rimettersi in viaggio.

Buc-ee è una delle catene più diffuse negli Stati Uniti, tenendo conto che in totale conta 58 sedi solamente nel sud. A breve dovrebbe essere aperta una nuova stazione in quel di Luling, in Texas, che probabilmente sarà ancora più grande rispetto a quella da record aperta nel Tennesse. In futuro sono previste altre aperture anche in Wisconsin e Colorado, che sarebbero le prime sedi della catena negli Stati Uniti settentrionali.

Chissà cosa ne pensa di questo gigantesco impianto il simpatico guidatore Tesla che si è trovato in grande difficoltà nel fare benzina al SUV della figlia.