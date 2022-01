Ad una settimana dall'inizio del mondiale rally 2022, Hyundai presenta la i20 N WRC Rally1

La prossima settimana si apriranno le danze del nuovo campionato mondiale 2022, e Hyundai è la prima casa costruttrice a mostrare la sua vettura con i colori di gara ufficiali. La nuova i20 N Rally1 si basa sul corpo vettura dell’attuale modello, ed è stata modificata per adottare la propulsione ibrida che caratterizzerà il campionato 2022.

Le nuove vetture infatti montano un motore 1.6 litri turbo come le precedenti versioni, a cui si affianca un’unità elettrica che fornisce 100 kW di potenza in più, per raggiungere una potenza totale capace di sfiorare i 500 CV. Il surplus di potenza verrà utilizzato in ogni stage che compone il rally, e si attiva in automatico alla pressione del pedale dell’acceleratore per un massimo di 3 secondi. L’energia viene poi recuperata in fase di frenata e di coasting, e ogniqualvolta la batteria viene ricaricata, si può sfruttare nuovamente la cavalleria extra del motore elettrico fornito dalla Kreisel Electrics.

Il cambio è a 5 rapporti con trazione integrale, ma rispetto all’anno scorso le cose si semplificano, con l’abbandono delle palette al volante e con l’eliminazione del differenziale centrale. Inoltre le sospensioni avranno meno escursione, e verranno semplificate nel funzionamento. La potenza è cresciuta parecchio, ma è salito anche il peso del mezzo, con un aumento di 70 kg sulla massa totale.

L’auto verrà portata in gara da piloti di spessore come Ott Tanak e Thierry Neuville, entrambi a tempo pieno, mentre la terza vettura verrà spartita tra Dani Sordo e il giovane Oliver Solberg. Con pochi giorni rimasti all’inizio del campionato con il rally di Monte Carlo, non vediamo l’ora di scoprire il look finale della Ford Puma Rally1 WRC già vista in azione in un trailer cinematico, e quello della Toyota GR Yaris Rall1 che nei test pre-campionato mostrava il wrap Gazoo Racing.