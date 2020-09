A settembre la nuova Leon fino a 5.000 euro di ecoincentivi SEAT

Il settembre di SEAT Italia è iniziato sicuramente a tutta velocità: a Verona infatti, nella suggestiva cornice dell'Arena, il 3 e il 5 settembre hanno preso vita i SEAT Music Awards, con decine e decine di artisti italiani che si sono esibiti sul palco. I riflettori però sono accesi anche sulle promozioni del mese.

La nuova SEAT Leon, presentata pochissime settimane fa e che noi abbiamo guidato attorno a Verona (casa-base di SEAT Italia), si può infatti avere con 5.000 euro di ecoincentivi SEAT scegliendo l'ottima versione FR Mild Hybrid, completa di fari a LED, luce ambientale Start Wraparound, navigatore touch da 10", cerchi in lega da 18", SEAT Virtual Cockpit, Climatronic a 3 zone, Full Link Wireless, Fronte e Lane Assist, insomma una versione davvero ricca di ogni comfort, disponibile a 199 euro al mese con due anni di garanzia aggiuntivi (con finanziamento TAN 1,99% TAEG 2,92%).

Nel caso il Mild Hybrid non vi convinca a pieno, la nuova SEAT Leon FR a benzina si può avere con 4.500 euro di ecoincentivi, sempre a 199 euro al mese con finanziamento SEAT. Sulla Leon Style invece abbiamo 4.000 euro di ecoincentivi SEAT e una rata da 159 euro al mese, oppure 19.500 euro in unica soluzione. Per saperne di più leggete il nostro speciale dedicato alla nuova SEAT Leon di quarta generazione.