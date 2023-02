Settantasettenne incastra la sua sportiva su un sentiero di montagna: seguiva il GPS

Abbiamo ripetuto spesso quanto siano importanti le tecnologie odierne, soprattutto quando si tratta di navigazione, ma allo stesso tempo non smetteremo mai di ripetere quanto resti importante guardare prima di tutto ciò che ci circonda. Un uomo di 77 anni si è fidato ciecamente del navigatore ma si è ritrovato incastrato su un lungolago montano.

Le immagini dell’accaduto sono state pubblicate direttamente dai vigili del fuoco di Sankt Gilgen, in Austria, e mostrano un’Alpina B3 Touring (Alpina ha presentato le B3 e D3 S basate sulle nuove BMW Serie 3) incastrata tra la staccionata in legno e la parete di sasso che delimitavano un tratto di strada sterrata chiaramente non adatto alla circolazione dei veicoli.

La destinazione dell’uomo era appunto un piccolo paese sulle rive del lago Wolfgang, ma il settantasettenne non si è curato del contesto e ha continuato a riporre fiducia nel GPS, nonostante i diversi avvertimenti ricevuti dalle persone a passeggio sul sentiero in questione. L’uomo ha continuato la sua corsa fino a quando non è rimasto incastrato e incapace di muoversi, danneggiando anche la vettura, che sulla fiancata sinistra infatti ci sono evidenti segni dovuti al contatto della station wagon contro la staccionata in legno.

La polizia ha sottoposto il signore ad un test per capire se avesse bevuto o fosse stato sotto l’effetto di altre sostanze, ma a quanto pare l’uomo era lucidissimo, ma forse troppo fiducioso nelle tecnologie. E questo incidente ci riporta alla mente un’altra vicenda diventata virale in pochissimo tempo: nell’estate del 2021 qualcuno ha incastrato una Ferrari Roma tra i vicoli di una città nostrana.