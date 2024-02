Questo set LEGO Tesla ha praticamente tutto, anche tre colonnine Supercharger

Attorno al mondo Tesla ruotano gli oggetti di merchandising più disparati, Elon Musk ha persino creato degli adesivi per ricordare i vetri rotti del Cybertruck. A mancare però sono dei veri e propri giocattoli, questo set LEGO però potrebbe colmare il vuoto.

Usiamo il condizionale perché l’azienda danese non ha ancora deciso di produrre questo set in via ufficiale, potrebbe farlo però dopo che il progetto ha ottenuto il sostegno di 10.000 utenti sulla nota piattaforma LEGO Ideas. Sul portale figurano i progetti LEGO più assurdi, idee (per l’appunto) che l’azienda dei mattoncini più famosi del mondo può usare per creare dei set ufficiali da vendere in tutto il mondo.

Ebbene dobbiamo ammettere che l’idea dell’utente Airbricks95 non è affatto male, soprattutto per i fan più sfegatati di Elon Musk. La riproduzione in mattoncini ha le sembianze di un Tesla Center pienamente funzionante. Abbiamo uno showroom con annesso garage per l’assistenza, due parcheggi e tre stalli per la ricarica Supercharger. Inclusi nella confezione ci sarebbero anche quattro modelli di auto: una Model Y, due Model S e un immancabile Cybertruck, tutti con fari realmente funzionanti (almeno nel concept).

Non abbiamo idea di quanti mattoncini possano servire alla costruzione del set, trattandosi però solo di un concept tutto potrebbe cambiare in fase di progettazione ufficiale. Vi piacerebbe un oggetto simile da aggiungere alla vostra collezione di memorabilia? Magari siete già in possesso della birra Tesla ispirata al Cybertruck oppure della famosa Tequila Tesla imbottigliata in un fulmine di vetro.