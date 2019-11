Ecco il primo set LEGO Technic nato dalla collaborazione con Top Gear

La casa produttrice di giocattoli più grande al mondo ha stretto un accordo con Top Gear, il celebre programma dedicato ai motori. La collaborazione è stata annunciata verso la fine di settembre, e ora LEGO ha presentato il primo set brandizzato Top Gear: si tratta di una auto da rally che può essere controllata da smartphone.

Il team dietro alla popolare trasmissione di BBC ha collaborato attivamente alla realizzazione di questo set LEGO. L'obiettivo era quello di creare da zero un veicolo verosimigliante, che sembrasse davvero una auto GT da rally.

Il fatto che questo set sia frutto della collaborazione trai due brand è reso piuttosto evidente, a partire dal logo che compare proprio sul fronte della confezione e dalla scritta STIG presente sulle decalcomanie del veicolo. Sui fianchi del veicolo troviamo poi anche il logo di Top Gear. Insomma, la brandizzazione non manca affatto.

Dall'app LEGO CONTROL+ si può poi accedere ad una serie di funzioni interattive, a partire dal fatto che si pilota come una vera auto radiocomandata. Il set Top Gear Rally Car include 436 pezzi e, una volta montato, è lungo 27 cm, largo 15 e alto 10cm.

Sarà in vendita a partire dal 26 novembre, prezzo fissato a 129$. Mentre scriviamo non è ancora emerso il prezzo per il mercato europeo.