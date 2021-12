Tutto sul nuovo set LEGO Technic BMW M 1000 RR con cambio funzionante a 3 velocità

Il Gruppo LEGO ha svelato un nuovo set ad alta velocità: parliamo del nuovo set LEGO Technic BMW M 1000 RR, un omaggio alla moto simbolo sia su strada che in pista.

Si tratta di un modello in scala 1:5 che riprende in maniera fedele le linee della velocissima e tecnologicamente avanzata moto BMW M 1000 RR. Un set che nasce dalla collaborazione tra LEGO Technic e BMW Motorrad e regala ai fan la possibilità di possedere la prima moto BMW "M" mai prodotta.

Fra le particolarità del modello abbiamo un cambio a tre velocità (più folle) completamente funzionante, sospensioni anteriori e posteriori, sterzo anteriore, una catena d'oro, tre diverse opzioni di dashboard del cruscotto e un parabrezza placcato. Il set offre anche un cavalletto e una tarda da esposizione, al di là dei suoi 1.920 pezzi da assemblare insieme. Quando non è in esposizione, la moto LEGO Technic è lunga 45,5 cm, alta 27,7 cm e larga 17 cm; su cavalletto da corsa si arriva a 36,9 cm di lunghezza, , 45,5 cm di lunghezza e 17 cm di altezza, mentre sul suo espositore siamo a 32,6 cm di altezza, 45,5 cm di altezza e 17 cm di larghezza. Il suo prezzo consigliato da LEGO è di 199,99 euro.



