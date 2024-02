Ci servono davvero auto elettriche da 800 km di autonomia? Forse no...

Quando su un’auto termica terminiamo la benzina o il gasolio, ci basta andare in un qualsiasi distributore e fare il pieno in 5 minuti netti; con le auto elettriche non è tutto così immediato, motivo per cui si è andato a creare il fenomeno dell’ansia da ricarica. Si tratta di un problema reale o solo di una nostra proiezione mentale?

La cosiddetta ansia da ricarica ha spinto, e sta spingendo ancora, i produttori automotive a usare batterie sempre più grandi, così da avere più autonomia da offrire al pubblico. Batterie grandi però significano anche costi di ricarica maggiori, prezzi di listino più alti, peso maggiore, dunque non è la migliore strada da percorrere. Tesla ha fatto capire a tutti che il vero segreto sta nell’efficienza dei motori, la concorrenza però non è ancora riuscita a pareggiare del tutto i conti con Elon Musk su questo fronte. Torniamo così alla domanda iniziale: abbiamo davvero motivo di provare ansia da ricarica?

Già in passato uno studio ha provato a dimostrare come l’ansia da ricarica fosse un falso problema, ora si aggiunge un nuovo report che ha tenuto conto dei dati di oltre 50.000 EV provenienti da tutti gli Stati USA, secondo cui la corsa ad avere 600, 700 o addirittura 800 km con una sola carica sarebbe del tutto superflua.

L’ansia da ricarica sarebbe giustificata soltanto per i lunghi viaggi, nel quotidiano invece un cittadino americano medio percorre dai 32 ai 72 km, consumando dall’8% al 16% delle autonomie calcolate dall’EPA. Con la nuova Dacia Spring 2024 appena presentata da 220 km di autonomia si potrebbe coprire un’intera settimana senza ricaricare, percorrendo circa 37 km al giorno, e parliamo di una normale citycar. Se passiamo a vetture di livello più alto, con 300 o 400 km di autonomia, capite bene che l’ansia da ricarica “quotidiana” non ha alcun senso di esistere.

In un nostro articolo abbiamo tranquillamente sostenuto che è possibile acquistare un’auto elettrica anche senza avere una wallbox a casa, del resto chi scrive vive in condominio a Milano e non ha accesso alla ricarica domestica, nonostante questo però l’esperienza EV è perfetta, ci sono colonnine AC vicino casa e per i lunghi viaggi ci sono le DC. Ovviamente vetture con 600 o 700 km di autonomia possono farci stare più tranquilli (con la nuova Volkswagen ID.7 si può arrivare a 700 km di autonomia), soprattutto durante i lunghi viaggi, ma quanti viaggi fate durante l’anno? Per tutto il resto del tempo siete costretti a portare in giro batterie molto pesanti che - potenzialmente - vi fanno consumare anche di più nei trafitti urbani.

Salvo casi particolari, pensiamo a chi macina migliaia di chilometri al mese ed è sempre in movimento, già oggi l’ansia da ricarica sembra essere un falso problema. Potremmo poi aprire il capitolo infrastrutture, e dire che non sempre le colonnine sono affidabili, questa però è un’altra storia... Fortunatamente le cose stanno migliorando su questo fronte, anche se ci vorranno anni di lavoro per avere una piena stabilità a livello nazionale.