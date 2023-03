Ci servono nuovi carburanti per salvare il pianeta? Risponde il chimico Nicola Armaroli

Ci servono davvero dei nuovi carburanti (siano essi sintetici oppure provenienti da biomassa) per abbassare le emissioni delle nostre città e del pianeta in generale? Secondo Nicola Armaroli, famoso chimico italiano e dirigente di ricerca del CNR, ci servono nuovi motori, non nuovi carburanti.

Come ben saprete, in UE si è finalmente messo un punto preciso sulla questione 2035: a partire da questo anno non si potranno più vendere auto inquinanti, ovvero a benzina, gasolio, GPL, metano e ibride. Nelle concessionarie e online potremo acquistare solo nuove auto elettriche (a batteria o a idrogeno) e alimentate a e-fuel, questa la novità dell'ultimo momento inserita nel pacchetto grazie alla pressione della Germania - che con Porsche e non solo sta investendo in carburanti sintetici al fine di salvare i motori termici ad alte prestazioni. Ma questi e-fuel sono davvero sostenibili?

Di questo problema abbiamo già parlato su queste pagine, la stessa domanda però il nostro amico Matteo Valenza l'ha rivolta a Nicola Armaroli che - all'interno di un lungo video che vi consigliamo di vedere per intero - ha spiegato come in realtà qualsiasi carburante (anche e-fuel) abbia dei "costi" in termini di inquinamento e sostenibilità. Per creare biocombustibili o e-fuel bisogna in ogni caso attingere a parecchie risorse, consumare energia elettrica e acqua, nel caso degli e-fuel serve ad esempio dell'acqua dolce (se è salata bisogna trattarla) che venga sottoposta a elettrolisi e tantissima CO2 da processare - CO2 che in realtà non abbiamo per muovere tutti i veicoli attuali.

Inoltre anche i carburanti "green" non raggiungono un'altissima efficienza al momento della combustione e generano comunque delle emissioni dannose (NOx e non solo). Sfruttare in massa biocombustibili ed e-fuel sarebbe comunque insostenibile per il nostro pianeta, inoltre l'aria delle nostre città rimarrebbe comunque irrespirabile, da questo punto di vista cambierebbe molto poco, il rischio dunque è che si facciano sforzi immani per un inutile greenwashing. Ricordiamo poi che i carburanti sintetici costano oggi uno sproposito. Abbiamo ovviamente parafrasato l'intero discorso per riassumere e semplificare, vi consigliamo però di vedere il video di Matteo Valenza per intero.