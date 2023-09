Servono auto elettriche compatte ed economiche: i motori Axial Flux cambieranno il mercato

Il mercato delle auto elettriche è in continua espansione, al momento però i modelli che si trovano con più facilità sono ingombranti SUV e berline premium. Esistono anche diverse hatchback, la gente però vorrebbe EV compatti ed economici. Su questo fronte potrebbero aiutare i nuovi motori elettrici Axial Flux.

Se guardiamo agli ultimi 10 anni, sembra proprio che i produttori automotive si siano concentrati nella costruzione di SUV elettrici dalla dubbia efficienza e su berline di alto livello, magari con centinaia di cavalli a disposizione. Le motivazioni sono sia tecniche, poiché sono vetture relativamente semplici da ingegnerizzare, sia commerciali, poiché sono i modelli su cui si fa maggiormente profitto. Al mercato attuale mancano sicuramente modelli compatti ed economici, ne esistono ancora troppo pochi e spesso non sono di qualità eccelsa. Le piccole auto elettriche non sono profittevoli per le aziende, inoltre sono difficili da ingegnerizzare, come dicevamo in apertura però i motori Axial Flux potrebbero cambiare tutte le carte in tavola.

A oggi i motori elettrici più diffusi sfruttano la tecnologia Radial Flux: sono propulsori efficienti e sono semplici da produrre, hanno però bisogno di spazio per essere montati, hanno infatti una forma “a barilotto” e una discreta lunghezza - questo perché devono essere in grado di sprigionare parecchia potenza. Sono perfetti per berline e SUV, meno per citycar e utilitarie. I motori Axial Flux invece sono più difficili da produrre sul mercato di massa ma sono estremamente compatti, poiché possiedono una geometria che colma lo spazio vuoto che intercorre tra lo statore e il rotore.

Non pensate che sia un’idea nuova, anzi, Michael Faraday ha disegnato questo tipo di propulsore già agli inizi del 1800, solo negli anni 2000 però si è tornati a sviluppare il concept con un’auto elettrica moderna in mente. A oggi, non esiste ancora nessuna vettura di massa a sfoggiare un motore Axial Flux, in futuro però le cose potrebbero cambiare. In particolare c’è un’azienda che ha preso a cuore la questione: YASA, che vanta di aver già creato un motore Axial Flux quattro volte più potente dei propulsori elettrici attualmente in circolazione sfruttando la metà dello spazio e del peso. Vedremo mai questa tecnologia su vetture di produzione di massa?

Pensiamo proprio di si: nel 2021 Mercedes-Benz ha acquistato la YASA con l’obiettivo di sfruttare il know-how dell’azienda e investire in nuovi prodotti, le foto che trovate in questo articolo ad esempio appartengono alla nuova concept Vision One-Eleven di Mercedes-Benz, dotata dei motori sviluppati in YASA. È naturale che questi motori siano inizialmente utilizzati su dream-car e modelli fuoriserie, sia per una questione di immagine che di profitto, successivamente però l'utilizzo su vetture compatte diventerà per forza di cose la regola. Bisogna solo pazientare un po’ e ricordare che anche le batterie vedranno arrivare enormi cambiamenti, con Battery Pack a stato solido densi e compatti (solo per fare un esempio: Honda vuole dimezzare il peso degli EV con batterie a stato solido). Quando sul mercato arriveranno auto elettriche compatte dal prezzo ragionevole la mobilità avrà finalmente la rivoluzione che sta aspettando...