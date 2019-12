Vi serve un veicolo indistruttibile? Date un'occhiata a questo Land Rover Defender

Non c'è bisogno di essere amanti del fuoristrada per apprezzare la serietà e la concretezza del Land Rover Defender del 1998 del quale vi parliamo quest'oggi. Il veicolo è stato restaurato e modificato da Arkonik in Gran Bretagna, prima di esser trasportato direttamente negli Stati Uniti per la vendita.

Adesso è all'asta tramite il portale di Bring a Trailer, il quale ci fornisce dettagli interessanti. Innanzitutto il Defender ha percorso soltanto 1.770 chilometri, e quindi il suo V8 da 3,5 litri con cambio manuale a 5 rapporti è praticamente intonso.

La casa di tuning ha verniciato la carrozzeria in Copper Black Metallic e ha aggiunto cerniere a billetta Optimill, nuove maniglie e prese d'aria aggiuntive. Tra le altre cose troviamo portiere e cofano Puma, passaruota ingranditi, cerchi neri da 18 pollici di diametro e luci esterne a LED con incluso un riflettore ad alta potenza. Il venditore ha precisato che le porte anteriori sono state rese ancora più resistenti alla penetrazione dell'acqua, e che sono stati sostituiti i caratteri con dicitura "Arkonik" sul cofano con la scritta "Defender".

Il colore nero domina anche gli interni, che però vedono apparire qua e là un po' di verde e di arancione. L'Alcantara è il materiale più presente e riveste infatti i sedili, parte del cruscotto e i lati interni delle portiere. L'illuminazione dell'abitacolo è garantita da luci a LED, mentre l'infotainment è gestito tramite display touchscreen Alpine con Apple CarPlay incluso. Infine un'importante revisione riguarda il volante fortemente personalizzato.

Le modifiche per rendere "rugged" questo Defender sono evidenti, e quelli di Arkonik non si sono affatto risparmiati sotto questo punto di vista. In questo momento l'asta per il veicolo ha raggiunto i 33.000 dollari, una cifra importante ma non troppo esclusiva. Se avete bisogno di un mezzo indistruttibile e inarrestabile fatevi avanti.

Al momento la casa automobilistica inglese dovrebbe essere al lavoro proprio su un nuovo Defender, che probabilmente arriverà sul mercato in due versioni: una "economica" e l'altra completamente elettrica.