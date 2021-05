Vi serve un nuovo tagliaerba? Modificate la vostra utilitaria

A patto che ne abbiate una... non vi chiediamo di prendere la vostra Fiat 500 nuova di zecca e di applicare un piatto tagliaerba al retrotreno. Però ecco, se possedete un'utilitaria destinata allo sfasciacarrozze perché non provare?

L'idea, funzionante e testata, viene dal comico statunitense Ginger Billy. Billy ha da quattro anni un canale YouTube, il personaggio che porta è lo stereotipo del contadino della Carolina del Sud: tanta carne di pollo, fiumi di birra e i mezzi più assurdi per portare a termine i lavori agricoli.

L'auto trasformata in tosaerba è una Ford Festiva, prodotta a partire dal 1986, progettata da Mazda e conosciuta in Europa con il nome di Kia Pride. Innanzitutto Ginger Billy ci tiene a sottolineare i vantaggi rispetto ad un tosaerba classico: si può tenere il volante con una sola mano - dando la possibilità di bere birra a chi sta lavorando - ed è dotato anche di aria condizionata. D'altronde il video si chiama "Il mio tosaerba è più fico del tuo tosaerba!". La livrea riprende il tradizionale schema dei prodotti John Deere e non manca un buffa caricatura del logo originale.

Nonostante lo scopo satirico del video la Ford Festiva tosaerba sembra anche ben realizzata! Billy è un esperto di tosaerba atipici, come quello realizzato lo scorso agosto modificando una moto da cross. Dietro al personaggio bizzarro di Ginger Billy c'è Adam Parkins, un ex pneumologo che ha deciso di iniziare una carriera da comico.

