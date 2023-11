'Serve nuovo esame della patente più pratico e meno teorico'. La proposta di Salvini

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, è tornato a parlare del nuovo codice della strada, soffermandosi in particolare sulla necessità di rivedere l'esame della patente, a suo modo di vedere, troppo teorico.

Intervenendo presso il convegno "Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime" in occasione della "Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada", il leader del Carroccio ha spiegato che il primo via libera della Camera per il nuovo Codice della Strada dovrebbe arrivare nel giro di un mese, entro Natale.

"Siamo intervenuti sul Codice della strada – ha spiegato - senza utilizzare un decreto e ascoltando il parere di tutte le parti in causa. Lo scopo non è punire ma disincentivare quelle che riteniamo siano le violazioni più gravi e frequenti".

Fra gli obiettivi del nuovo codice della strada, voluto fortemente da Salvini, una stretta sull'utilizzo degli smartphone alla guida: "L’utilizzo dello smartphone è il primo problema: io vedo troppe persone che si scattano selfie, telefonano o mandano messaggi mentre guidano”.

Il riferimento, molto probabilmente, è a quanto avvenuto negli scorsi mesi a Casalpalocco, dove una Lamborghini Urus ha travolto un'auto uccidendo un bimbo, e a bordo del SUV vi erano degli youtuber che stavano riprendendo il tutto.

"Stiamo lavorando – ha continuato Salvini - per aumentare la sicurezza stradale anche sulle due ruote: norme per i guard-rail e sui monopattini. Non è possibile questo disordine, con mezzi che a 30, 40 o 50 all'ora girano in tangenziale”, per poi precisare: “Il 5 dicembre scadranno gli emendamenti, conto che entro Natale le norme siano approvate almeno in uno dei due rami del Parlamento”.

Ed eccoci infine arrivati alla questione della patente: "Il test per l’esame della patente è un modello ruota della fortuna, molto lontano dalla pratica. Senza gravare ulteriormente come onere sulle famiglie, bisogna avere più tempo per la pratica e magari dare il giusto peso alla teoria. Questo vale anche per la patente a punti, che sicuramente ha avuto un effetto dissuasorio all’inizio della sua applicazione, ma oggi chi ha meno di 5 punti è una percentuale irrisoria su scala nazionale”.