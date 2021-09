Serious Rockville scontata del 49% su Bikester: la MTB da non lasciarsi scappare

State cercando una MTB non troppo esosa in termini di prestazioni, dal prezzo aggressivo? Vi segnaliamo un’interessante promozione su Bikester (cliccate qui per scoprire tutti i Flash Sale di Bikester a settembre 2021), che vi permette di acquistare una Serious Rockville 27,5” con il 49% di sconto.

Dai 399,99 euro iniziali, la promozione porta la MTB a 200,99 euro in diverse colorazioni (cliccate qui di seguito per comprare subito la Rockville 27,5” in sconto su Bikester). A questo prezzo trovate la Rockville 27,5” in nero/grigio, in rosso, in nero/giallo, in verde e in bianco. Un’occasione davvero da non perdere per una MTB entry level disponibile in cinque diverse misure (dunque si adatta davvero a tutti), completa di cambio Shimano a 21 velocità, freni a V anteriori e posteriori, un telaio leggero in alluminio e ruote con cerchi sempre in alluminio a doppia parete.

Da segnalare anche l’ammortizzatore frontale, tecnicamente possiamo dunque parlare di Hardtail. Il suo peso? 14,24 kg circa, non una peso piuma ma per il prezzo a cui viene proposta è più che comprensibile, non parliamo di un modello top level, anzi. Volendo i freni a disco, è possibile acquistare la Rockville Disc 27,5” per 329 euro anziché 499,99 euro (cliccate qui per acquistare subito la Rockville Disc in sconto su Bikester), con il 34% di sconto, su questa versione però le taglie iniziano a scarseggiare, soprattutto le più piccole.