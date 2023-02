La serie The Last of Us e il curioso caso della benzina durante l'apocalisse...

La serie tv The Last of Us sta attirando l'interesse di milioni di fan, ma molti hanno notato un curioso utilizzo della benzina nel corso dell'apocalisse: sicuri sia il modo giusto per usarla nelle auto? Scopriamolo insieme.

Lo show di HBO è sublime da ogni punto di vista a cominciare dalla recitazione dei personaggi principali, passando dalla scenografia, dai dialoghi, la trama e le musiche. Pedro Pascal si conferma uno degli attori più in voga in questo periodo ad Hollywood e nulla si può dire anche di Bella Ramsey, già magistrale tra l'altro nel Trono di spade. I produttori di The Last of Us hanno però peccato di un po' di presunzione, o forse di ottimismo, nell'utilizzo della benzina.

Per spostarsi durante il loro tragitto, i protagonisti della serie tv aspirano la benzina rimasta nei serbatoi delle auto abbandonate sulle strade, spingendola poi nelle taniche e quindi direttamente nel proprio mezzo. Tutto molto bello se non fosse per un particolare. Nello show in questione l'apocalisse dovuta a un maledetto fungo è in corso da circa 20 anni, di conseguenza nessun carburante sarebbe utilizzabile dopo due decadi.

La benzina infatti impiega dai tre ai sei mesi per decadere normalmente, e stando a JD Power quella americana contiene una miscela di etanolo che non fa altro che degradare ancora più velocemente il carburante, addirittura fra i 30 e i 90 giorni, trasformando lo stesso in una miscela inutilizzabile. E' vero, ci sono gli stabilizzatori, ma nessuno di loro riuscirà comunque a mantenere in vita la benzina per 20 anni, indipendentemente da quanto la stessa sia stata conservata bene. Le cose potrebbero migliorare con i biofuel, i carburanti di nuova generazione prodotti da scarti vegetali: a quel punto forse il buon Joel e la sua fidata Ellie potrebbero farsi i chilometri che vorrebbero.

I biocarburanti potrebbero quindi salvare i motori a diesel e benzina? Molti i governi che stanno cercando di convincere Bruxelles a prendere la strada dei carburanti a zero emissioni, ma nel frattempo l'Ue ha deciso: stop a benzina e diesel dal 2035.